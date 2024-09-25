مدرب الهلال: لا أستطيع تحديد موعد عودة نيمار

لا يعلم جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي موعد عودة نجمه البرازيلي نيمار المصاب منذ فترة طويلة.

ويغيب نيمار منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "نيمار إضافة كبيرة ليس للهلال فقط، بل للدوري السعودي ككل، ومن سوء الحظ خسارة جهوده بعد انضمامه بقليل".

وأضاف "لا أستطيع تحديد موعد عودته، سننتظر إلى يناير حتى يستعيد كامل عافيته".

وضمت قائمة الهلال التي أرسلها النادي للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 31 لاعبًا، وجاء اسم البرازيلي على رأسها، حسب جريدة الرياضية.

وتصدر اسم نيمار القائمة الرسمية التي رفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية.

وكانت الرياضية قد ذكرت قبل أيام أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يتجه إلى قيد نيمار في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، بينما وضع رينان لودي في قائمة الدوري السعودي، إضافةً إلى البطولة القارية.

وشملت القائمة الزرقاء 31 لاعبًا من بينهم الـ 10أجانب الحاليين، وعدد من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل 5 أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة تعد القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.

ويعاد فتح التسجيل للأندية مجددًا، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشار إلى أن الهلال سيستهل مبارياته في البطولة القارية 17 سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفا على الريان القطري في الدوحة.

وأفاد تقرير الرياضية قبل أسابيع أن قائد منتخب البرازيل، خضع لاختبارات طبية وبدنية، أظهرت احتياجه إلى فترة زمنية، تصل إلى شهرين حتى يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل تام قبل لعب المباريات.

ورجح التقرير أن تكون عودة النجم البرازيلي إلى قائمة الهلال المحلية في يناير المقبل مع فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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