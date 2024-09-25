تين هاج: مستوى مزراوي أفضل الآن مما كان عليه في أياكس

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

تين هاج ونصير مزراوي

أثنى الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أداء لاعبه المغربي نصير مزراوي.

وانضم مزراوي لصفوف مانشتسر يونايتد خلال هذا الصيف قادما من بايرن ميونيخ.

وقال تين هاج عبر سكاي سبورت: "إنه الآن لاعب أفضل مما كان عليه في أياكس. سعيد بتواجده وأنتظر منه الكثير".

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وأضاف المدرب الهولندي "تطوره كلاعب وكشخص هائل ومثير للإعجاب. لذلك آمل أن يستمر في هذه العملية".

مزراوي (26 عاما) فاز بأربعة ألقاب لمسابقة الدوري، ثلاثة مع أياكس (هواندا) تحت قيادة تين هاج، وواحد مع بايرن ميونيخ (ألمانيا).

وانتقل مزراوي إلى يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2028.

Erik Ten Hag is set to bring another of his former Ajax players to Man United - but who is Noussair Mazraoui? Meet the £15m star who likes fishing, prays five times

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 6 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

وبات مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

مانشستر يونايتد نصير مزراوي
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