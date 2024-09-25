خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن جيفرسون كوستا

أتم نادي الزمالك اتفاقه بشأن ضم المدافع الشاب جيفرسون كوستا خلال هذا الصيف.

ويلعب لاعب غينيا بيساو ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا.

اللاعب صاحب الـ19 عاما، سينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلا.

وسيتم قيد كوستا تحت السن، بعدما تم التعاقد معه بناء على رغبة جوزيه جوميز مدرب الفريق.

ومن المقرر أن ينضم جيفرسون كوستا إلى صفوف الزمالك عقب الانتهاء من خوض مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

كوستا تدرج في الفئات السنة لنادي بنفيكا وبالميراس البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويلعب كوستا في أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا منذ يوليو الماضي.