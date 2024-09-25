حسام باولو: أتحدى الأندية لضمي مقابل عدد الأهداف.. وسأكون الثاني بعد وسام أبو علي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

حسام باولو

يرى حسام باولو مهاجم الداخلية وسموحة والزمالك السابق أنه يستطيع العودة للعب في الدوري المصري رغم تقدمه في السن.

حسام باولو

النادي : هلال مطروح

مصر - كرة شاطئية

ويلعب حسام باولو البالغ من العمر 42 عاما في الوقت الحالي مع منتخب مصر للكرة الشاطئية.

وقال باولو عبر القناة الأولى: "إذا لعبت في الدوري المصري حاليا سأنضم لمنتخب مصر وأنا عمري 42 سنة وسوف أنافس على لقب هداف الدوري".

أخبار متعلقة:
محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي

وأضاف "أي مهاجم في الدوري المصري لا يستطيع لعب مباراة كرة قدم شاطئية كل يوم في الوقت الحالي مثلما أفعل أنا".

وواصل "وسام أبو علي يسجل أهدافا خيالية، وإذا انضممت لأحد الفرق الكبرى في الدوري سأكون ثاني الهدافين بعده".

وأكمل "عندما حصلت على لقب هداف الدوري مع الداخلية كان راتبي 70 ألف جنيه، وإذا لعبت الآن وسجلت 5 أهداف في الدوري سأحصل على راتب خيالي".

وأتم تصريحاته "أتحدى نفسي وأتحدى أندية الدوري وأعرض اللعب دون مقابل وأن يكون راتبي بحسب الأهداف التي أسجلها".

وتنقل حسام باولو في الدوري المصري بين عدة أندية مثل الداخلية وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وطلائع الجيش.

ثم في الدرجة الثانية مع الترسانة وبايونيرز والقناة وهلال مطروح.

كما حصل على لقب هداف الدوري المصري مرتين الأولى مع الداخلية والثانية مع سموحة.

حسام باولو الدوري المصري
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك "حاوي جديد".. زد يعلن التعاقد مع عمار حمدي محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي إمام عاشور يتحدث عن التحضير للسوبر الإفريقي ضد الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي مستشار اتحاد الكرة: قرارات لجنة الانضباط التي تشغل ذهن الجمهور ستصدر قريبا السوبر الإفريقي – قمصان يطير إلى السعودية قبل بعثة الأهلي بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
بحضور وزير الشباب والرياضة.. رايت تو دريم تحتفل بمرور 25 عاما على التأسيس 13 دقيقة | الكرة المصرية
موكوينا: كان من المستحيل رفض عرض الوداد 14 دقيقة | الوطن العربي
السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
زياش على رأس رباعي مهدد بالاستبعاد من منتخب المغرب 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: نوير يعود لحراسة بايرن أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - ظهور جديد في حراسة المرمى ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي – 7 غيابات عن قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك ساعة | كأس السوبر الإفريقي
عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سوسيداد في الدوري الأوروبي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير