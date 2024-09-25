حسام باولو: أتحدى الأندية لضمي مقابل عدد الأهداف.. وسأكون الثاني بعد وسام أبو علي

يرى حسام باولو مهاجم الداخلية وسموحة والزمالك السابق أنه يستطيع العودة للعب في الدوري المصري رغم تقدمه في السن.

ويلعب حسام باولو البالغ من العمر 42 عاما في الوقت الحالي مع منتخب مصر للكرة الشاطئية.

وقال باولو عبر القناة الأولى: "إذا لعبت في الدوري المصري حاليا سأنضم لمنتخب مصر وأنا عمري 42 سنة وسوف أنافس على لقب هداف الدوري".

وأضاف "أي مهاجم في الدوري المصري لا يستطيع لعب مباراة كرة قدم شاطئية كل يوم في الوقت الحالي مثلما أفعل أنا".

وواصل "وسام أبو علي يسجل أهدافا خيالية، وإذا انضممت لأحد الفرق الكبرى في الدوري سأكون ثاني الهدافين بعده".

وأكمل "عندما حصلت على لقب هداف الدوري مع الداخلية كان راتبي 70 ألف جنيه، وإذا لعبت الآن وسجلت 5 أهداف في الدوري سأحصل على راتب خيالي".

وأتم تصريحاته "أتحدى نفسي وأتحدى أندية الدوري وأعرض اللعب دون مقابل وأن يكون راتبي بحسب الأهداف التي أسجلها".

وتنقل حسام باولو في الدوري المصري بين عدة أندية مثل الداخلية وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وطلائع الجيش.

ثم في الدرجة الثانية مع الترسانة وبايونيرز والقناة وهلال مطروح.

كما حصل على لقب هداف الدوري المصري مرتين الأولى مع الداخلية والثانية مع سموحة.