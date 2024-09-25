السوبر الإفريقي - الأهلي يختتم استعداده في مصر قبل السفر إلى السعودية

اختتم الأهلي استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

وتطير بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي إلى السعودية عصر اليوم لخوض المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم.

كان سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد توجها إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويمتلك الأهلي تاريخا كبيرا من المشاركات في السوبر الإفريقي وصل إلى 11 مرة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.