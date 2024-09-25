جوارديولا: رودري لا يمكن تعويضه.. ويتوجب علي إيجاد الحل

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواطنه رودري نجم الفريق باللاعب الذي لا يمكن تعويضه.

وتعرض رودري لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال التي انتهت بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين عقب مواجهة واتفورد بكأس الرابطة الإنجليزية: "رودري سيغيب لفترة طويلة. نحن ننتظر رأي الأطباء، لمعرفة ما يعانيه بالضبط، ونوع الجراحة التي سيخضع لها".

وأضاف "غياب رودري ضربة كبيرة، لكننا سنخوض موسما جيدا، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي. يتوجب علي إيجاد حل".

وأتم المدرب الإسباني: "رودري لا يمكن تعويضه،وعندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، يجب أن نعمل بصفتنا فريقا جماعيا، وهذا ما سيحدث".

كيف سيتعامل جوارديولا مع إصابة رودري.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب واتفورد 2-1 على ملعب الاتحاد ضمن الدور الثالث (دور الـ32) من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تقدم جيريمي دوكو لمانشستر سيتي مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ماتيوس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق قلص واتفورد الفارق بتسجيل هدف عن طريق توم إينس.

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة.