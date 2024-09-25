آدم وناس يقترب من الانتقال للدوري اليوناني

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

ويلفريد بوني - آدم وناس - كوت ديفوار والجزائر

أصبح الجزائري آدم وناس قريبا من الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني، حسب موقع فوت ميركاتو.

وناس يمكنه الانتقال لأي فريق، بعدما أصبح لاعبا حرا عقب انتهاء عقده مع ليل الفرنسي الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أن أولمبيباكوس اقترب من التعاقد مع وناس، قبل نهاية فترة انتقالات اللاعبين الأحرار يوم 30 سبتمبر الجاري.

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وأشار التقرير إلى أن أولمبياكوس دخل في مفاوضات مباشرة مع وناس، وعرض عليه توقيع عقد يمتد حتى صيف 2026.

كما أوضح التقرير أن اللاعب الجزائري متحمس لخوض التجربة.

ورجح موقع فوت ميركاتو أن الصفقة قد تتم في الساعات القليلة المقبلة.

قبل رحلته مع ليل التي استمرت موسمين، كان الدولي الجزائري قد انضم إلى نابولي في صيف 2017 بعد موسمين ناجحين مع بوردو الفرنسي خاض خلالهما 60 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات.

وفي صيف 2019 عاد الجناح الجزائري إلى الدوري الفرنسي من خلال إعارة لمدة عام واحد إلى صفوف نيس.

وخاض وناس مع نيس 19 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات قبل العودة إلى نابولي.

وبشكل عام خاض وناس 67 مباراة مع نادي نابولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.

آدم وناس ليل أولمبياكوس الجزائر
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