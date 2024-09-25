بلان يرفض التراجع عن تصريحاته بشأن الهلال

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

رفض الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة السعودي التراجع عن تصريحاته السابق بشأن منافسه نادي الهلال.

بلان قال في وقت سابق عقب الخسارة من الهلال: "الهلال أفضل من الجميع وليس الاتحاد فقط، جميع الأندية السعودية خسرت أمامه، بالطبع كنت أتمنى الفوز لكن الأمر مختلف على أرضية الملعب".

بلان قال مجددا بعد الفوز على العين بكأس ملك السعودية: "يجب علينا أن نقول الحقيقة بغض النظر عن ردة فعل الجماهير. لقد خسرنا الكلاسيكو لأننا لعبنا أمام فريقٍ جيد وطموحٍ، ومتحمس لأن ألعب لقاء آخرأمام الهلال".

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وأضاف "بكل تأكيد غير سعيد أن أتحدث عن الهلال بعد خسارتنا، لكن هذا الواقع، ويجب علينا أن نشتغل على الفريق بشكل أكبر".

اتحاد جدة خسر من الهلال 3-1 في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي المحترفين.

خسارة اتحاد جدة أمام الهلال جاءت للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف المسابقات.

وفاز الهلال على اتحاد جدة في 7 مباريات خلال منافسات الموسم المنصرم بمسابقات (السوبر السعودي - دوري أبطال آسيا - كأس الملك - الدوري السعودي - البطولة العربية للأندية).

اتحاد جدة بدا الموسم الجديد بشكل جيد تحت قيادة بلان وفاز بأول 3 جولات قبل الخسارة من الهلال في الجولة الرابعة.

لكنه فاز على العين بنتيجة 3-0 ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحجز مقعدا في دور الـ16 من المسابقة.

لوران بلان اتحاد جدة الهلال الدوري السعودي
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