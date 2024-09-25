فاران يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن رافائيل فاران مدافع كومو ومنتخب فرنسا السابق اعتزاله كرة القدم.

وأوضح تقرير جريدة لو باريزيان أن فاران اتخذ هذا القرار بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي بحث عن إمكانية فسخ عقده مع كومو بالتراضي قبل الإعلان عن القرار.

وقال فاران عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لابد أن تنتهي. لقد خضت العديد من التحديات في مسيرتي المهنية، ونجحت في كل مرة، وكان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلا".

وأضاف "لقد عشت مشاعر لا تصدق، ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة. وعند التفكير في هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالي اللعبة التي نحبها جميعا".

رغم أنه وضع حدا لمسيرته في الملاعب بعمر الـ31📅 بـ 22 لقبًا، رافائيل فاران اسم لن ينساه عشاق كرة القدم ⭐🇫🇷⚽ 🏆x3 الدوري الإسباني 🏆كأس الملك 🏆3x السوبر الإسباني 🏆4x دوري الأبطال 🏆3x السوبر الأوروبي 🏆4x مونديال الأندية 🏆كأس رابطة 🏆كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆كأس العالم 🇫🇷… pic.twitter.com/eOMLjjkCfw — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2024

وتعرض فاران مدافع كومو للإصابة في ظهوره الأول مع الفريق الإيطالي.

وأصيب فاران الشهر الماضي خلال مواجهة سامبدوريا في الدور الـ64 من كأس إيطاليا.

وخرج الدولي الفرنسي بعد 20 دقيقة فقط من اللقاء بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.

في أواخر يوليو الماضي، أعلن نادي كومو التعاقد مع رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد المدافع، الذي توج بلقب كأس العالم مع فرنسا في 2018، مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي.

ووقع فاران على عقد حتى 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو.

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