فاران يعلن اعتزال كرة القدم

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

رافا فاران - فرنسا

أعلن رافائيل فاران مدافع كومو ومنتخب فرنسا السابق اعتزاله كرة القدم.

وأوضح تقرير جريدة لو باريزيان أن فاران اتخذ هذا القرار بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي بحث عن إمكانية فسخ عقده مع كومو بالتراضي قبل الإعلان عن القرار.

أخبار متعلقة:
رومانو: برشلونة يتواصل مع تشيزني لحل أزمة حراسة المرمى سحب استضافة نهائي أبطال أوروبا 2027 من سان سيرو المباراة 300 لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد

وقال فاران عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لابد أن تنتهي. لقد خضت العديد من التحديات في مسيرتي المهنية، ونجحت في كل مرة، وكان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلا".

وأضاف "لقد عشت مشاعر لا تصدق، ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة. وعند التفكير في هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالي اللعبة التي نحبها جميعا".

وتعرض فاران مدافع كومو للإصابة في ظهوره الأول مع الفريق الإيطالي.

وأصيب فاران الشهر الماضي خلال مواجهة سامبدوريا في الدور الـ64 من كأس إيطاليا.

وخرج الدولي الفرنسي بعد 20 دقيقة فقط من اللقاء بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.

في أواخر يوليو الماضي، أعلن نادي كومو التعاقد مع رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد المدافع، الذي توج بلقب كأس العالم مع فرنسا في 2018، مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي.

ووقع فاران على عقد حتى 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو.

رافائيل فاران كومو
نرشح لكم
تين هاج: مستوى مزراوي أفضل الآن مما كان عليه في أياكس جوارديولا: رودري لا يمكن تعويضه.. ويتوجب علي إيجاد الحل أنشيلوتي: إنذارات الاحتجاج على الحكام مبالغ فيها.. وهذا سبب تبديل مبابي وفينيسويس كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (3)-(2) ألافيس تشكيل ريال مدريد – فاسكيز يعوض كارفاخال أمام ألافيس رومانو: برشلونة يتواصل مع تشيزني لحل أزمة حراسة المرمى
أخر الأخبار
تين هاج: مستوى مزراوي أفضل الآن مما كان عليه في أياكس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن جيفرسون كوستا 41 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يعلن إصابة رودري في أربطة الركبة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام باولو: أتحدى الأندية لضمي مقابل عدد الأهداف.. وسأكون الثاني بعد وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الأهلي يختتم استعداده في مصر قبل السفر إلى السعودية ساعة | كأس السوبر الإفريقي
جوارديولا: رودري لا يمكن تعويضه.. ويتوجب علي إيجاد الحل ساعة | الكرة الأوروبية
آدم وناس يقترب من الانتقال للدوري اليوناني ساعة | ميركاتو
بلان يرفض التراجع عن تصريحاته بشأن الهلال ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير