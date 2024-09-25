محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

محمد شريف لاعب الأهلي

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لضمه في الفترة المقبلة.

وقال شريف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "في الأهلي هناك سقف تعاقدات لا يتخطاه أي لاعب ولا يوجد فروقات كبيرة في الرواتب وهذا الأمر يساعد في نجاح النادي".

وأضاف "عندما تلعب بمستوى مميز تجد الأهلي يطلب منك التجديد وهذا حدث معي وحصلت على راتب أكثر من ضعف راتبي".

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وأكمل "في آخر موسم لي في الأهلي كنت لا أشارك بشكل كبير وأنا أريد اللعب وعندما حصلت على فرصة اللعب في الدوري السعودي وهو قوي جدا في الوقت الحالي رأيت أنها مناسبة لي".

وأوضح "كولر كان يرفض رحيلي عن الأهلي وتمسك بي لكن بعد جلسة مع وكيلي اتفقنا على الرحيل".

وشدد "أعرف أن الأهلي يبحث عن مهاجم في الوقت الحالي، لكن لم يتحدث معي عن فكرة العودة للفريق".

وأكمل "كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي وتسجيل المزيد من الأهداف لتحقيق الإنجازات مع الفريق وكان ينقصني فقط 10 أهداف لأكون ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي".

وأتم تصريحاته "كنت أسير بشكل مميز في الأهلي وأقدم مستوى رائع مع موسيماني وبعد التعاقد مع بواليا أصبح هو الأساسي وأصبحت أنا المهاجم البديل، وبسبب ذلك شعرت ببعض الحزن وأيضا موسيماني "حرق" بواليا لمشاركته بمجرد انتقاله للأهلي".

الأهلي محمد شريف الخليج الدوري المصري
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