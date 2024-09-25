أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي، والزمالك السابق عن سبب أزمته مع النادي الأبيض قبل عدة سنوات.

محمد أبو جبل النادي : البنك الأهلي الزمالك

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر 2: "راتبي في الزمالك كان 3 ملايين في الموسم بينما فرجاني ساسي كان يحصل على 3 ملايين جنيه في الشهر".

وأضاف "قلة التقدير معي في الزمالك كانت سبب مشكلة كبيرة لي".

وأوضح "كنت أوقع للزمالك ومحمد عواد أيضا يوقع في الغرفة المجاورة لي، والمسؤولين وقتها أخبروني أنني سأحصل على نفس الراتب الذي سيحصل عليه منافسي في حراسة المرمى".

وأتم تصريحاته "ولكن وقت استلام مقدم التعاقد وجدت أن الفارق كبير جدا وعندما سألت عن السبب أخبروني أنني حارس ثالث ويجب أن أثبت نفسي وأشارك حتى يتم تعديل عقدي".

ورحل أبو جبل عن الزمالك في عام 2022 واتفق مع النصر السعودي قبل أن تتوقف الصفقة وينتقل إلى البنك الأهلي.

وتعرض أبو جبل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل عدة شهور أثناء المشاركة مع البنك الأهلي في الدوري المصري.