نصيحة الجوهري حسمت اللقب.. حكاية أول سوبر إفريقي بين الأهلي والزمالك

"محمود الجوهري كان يطالبني بالتسديد قبل المباراة، وبعد المباراة قال لي "كان لازم أقولك.. وجعت دماغي يا أخي" كان هذا حديث أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن هدفه التاريخي في شباك الأهلي بنهائي كأس السوبر الإفريقي عام 1994.

"كانت المباراة الأقل تركيزا في تاريخ لاعبي الأهلي" بينما هكذا وصف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق أداء فريقه خلال أول مواجهة تاريخية تجمع الأهلي والزمالك على لقب قاري.

وشهد يوم 16 يناير 1994 تتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقى على حساب الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى أٌقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة هذه المباراة في جنوب أفريقيا التي كانت تحظى وقتها بدعم كبير بعد تحولها للنظام الديمقراطي بقيادة الزعيم الراحل نيسلون مانديلا.

السوبر أقيم على أرض جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، كانت مباراة غير عادية لأن المدرب الجالس على مقاعد بدلاء الزمالك في ذلك اليوم كان محمود الجوهري لاعب ومدرب الأهلي التاريخي.

المباراة شهدت صراعا تكتيكيا بين الراحل محمود الجوهري مدرب الزمالك وقتها والإنجليزي آلان هاريس مدرب الأهلي، وحسمها الزمالك بهدف قاتل سجله أيمن منصور في الدقيقة 86 بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس أحمد شوبير.

وأصبح الزمالك بعد تلك المباراة أول فريق مصري يحقق لقب السوبر الإفريقي كما أن الراحل محمود الجوهري أصبح أول مدرب مصري يحقق كافة الألقاب القارية للأندية بعدما حقق لقب دوري الأبطال وكأس الكؤوس قبلها مع الأهلي.

الأهلي والزمالك سيتواجهان مجددا يوم الجمعة 27 سبتمبر في كأس السوبر الإفريقي بعد مرور 30 عاما على مواجهتهما الأولى على اللقب القاري ذاته.

ويلعب الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية مساء الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي قصة اللقاء الوحيد الذي جمع بين الفريقين على مستوى هذه البطولة وأقيم عام 1994 بدولة جنوب أفريقيا.

شارك الزمالك بوصفه حامل لقب الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي حسمها في العام السابق على حساب كوتوكو الغاني.

فيما شارك الأهلي بوصفه حامل لقب الأندية أبطال الكؤوس بعد حسم اللقب على حساب أفريكا سبورتس الإيفواري.

المباراة أقيمت يوم 16 يناير 1994 على ملعب FNB بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية بصافرة الحكم الجنوب إفريقي بيتروس ماتابيلا.

قذيفة أيمن منصور الشهيرة قبل 6 دقائق على نهاية المواجهة كانت كفيلة بتتويج الزمالك، في مباراة شهدت طرد محمد يوسف لاعب الأهلي بقرار من الحكم الجنوب إفريقي بتروس ماتابيلا الذي أثار جدلا تحكيميا واسعا عقب المبارة.

وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: حسين السيد

خط الدفاع: حسين عبداللطيف (عصام مرعى) - هشام يكن - طلعت منصور - أشرف يوسف.

خط الوسط: إسماعيل يوسف - عفت نصار - سامى الشيشينى - خالد الغندور.

خط الهجوم: إيمانويل أمونيكي - أيمن منصور.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد شوبير

خط الدفاع: إبراهيم حسن – عمرو الحديدي – علاء عبد الصادق – محمود أبو الدهب

خط الوسط: محمد يوسف – رضا عبد العال – محمد عبد الجليل (عادل عبد الرحمن) – هادي خشبة – ياسر ريان (محمد رمضان)

خط الهجوم: حسام حسن.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى الأهلي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا، فيما اعتمد الأهلي على تحركات حسام حسن الهجومية.

ولجأ الجوهري لإشراك عصام مرعي على حساب عبد اللطيف الذي غادر للإصابة بعد مرور 9 دقائق فقط في تغيير اضطراري.

الفرصة الحقيقة الأولى في المباراة جاءت عن طريق محمد عبد الجليل الذي سدد كرة قوية لكنها مرت أعلى من المرمى بالدقيقة 21.

وأنقذ حسين السيد حارس مرمى الزمالك فرصة هدف محقق بعد انفراد لاعب الأهلي ياسر ريان.

وقام الحكم بطرد محمد يوسف لاعب الأهلي بعد تدخله القوي على أشرف يوسف مدافع الزمالك بدون كرة في الدقيقة 50.

أخطر فرصة لاحت للزمالك عندما لعب ايمانويل تمريرة قصيرة مع أيمن منصور وإنفرد ايمانويل بأحمد شوبير الذى خرج من مرماه و إصطدم الاثنان معاً بعد أن لعب إيمانويل الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن .

و سدد خالد الغندور قذيفة قوية أبعدها شوبير لركنية ببراعة و استمر هجوم الزمالك الذى حاصر الأهلي داخل منطقة الجزاء مستغلا النقص العددي.

وأهدر إيمانويل فرصة هدف محقق وهو في حلق المرمى و سدد أيمن منصور كرة أنقذها شوبير.

وفى الدقيقة 86 سدد أيمن منصور كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار شوبير مسجلا هدف المباراة الوحيد.

بعد الهدف تبادل الفريقان الهجمات لكن ظلت كفة الزمالك هى الأرجح و أهدر إيمانويل فرصة تسجيل الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

هذه النتيجة كتبت الفوز الأول للزمالك بلقب كأس السوبر السوبر الإفريقي، بعد مباراة تاريخيه أمام غريمه الأهلي.

وسطر أيمن منصور اسمه بحروف من نور في تاريخ الزمالك الإفريقي بعدما أهداه لقبا تاريخيا بفضل هدفه الصاروخي.

ماذا قال نجوم الأهلي والزمالك عن سوبر 1994؟

قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي يومها في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "وجود الراحل محمود الجوهري مع الزمالك كان أمرا غريبا بالنسبة لنا".

في صدام جنوب إفريقيا، قرر الجوهري سفر بعثة الزمالك مبكرا، يتذكر ذلك حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك في حديثه لـ FilGoal.com: "التحضير لهذه المباراة كان مختلفا، فقد سافرنا إلى جنوب إفريقيا مبكرا، كانت مباراة مختلفة في وجود محمود الجوهري، وهي دربي إفريقي".

ولأنه دربي إفريقي أول على الإطلاق، فقد كان له استعداد خاصة دون شك كما يروي هادي خشبة لـ FilGoal.com: "الاستعداد لسوبر 1994 كان مختلفا تماما عن الدوري، وكذلك ظروف إقامة المباراة في جنوب إفريقيا ورحلة الطيران الطويلة والشاقة للغاية واللعب في أجواء مختلفة".

ويؤكد محمود أبو الدهب في حديثه لـ FilGoal.com: "دائما مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات حتى لو كانت على كأس صفيح، فما بالك بمباراة السوبر الإفريقي!".

ويعترف ياسر ريان في لـ FilGoal.com: "كان لدينا تركيزا شديدا خلال المباراة، لكن للأمانة كان هناك ثقة زائدة لدى أغلب اللاعبين، الأهلي كان مدججا بالأسماء اللامعة وقتها وكنا قد حصلنا على كل البطولات وشعرنا أننا ذاهبون لخوض 90 دقيقة والعودة بكأس السوبر".

الأهلي كان قد انتصر على الزمالك في الدوري بشهر سبتمبر 1993 بثلاثة أهداف دون رد، مباراة تشتهد بطرد نبيل محمود مدافع الأبيض بعد دقيقتين على يد الحكم السوري جمال الشريف.

من جانبه، يكشف سامي الشيشيني نجم الزمالك عاملا مهما ساهم في انتصار فريقه في حديثه لـ FilGoal.com: "امتلكنا ميزة وهي مواجهتنا فريق كايزر تشيفز قبلها في جنوب إفريقيا، ولذا سافرنا قبل المباراة بأسبوع واعتدنا بشكل جيد على عامل نقص الأكسجين".

ويتذكر هشام يكن لـ FilGoal.com: "تواصل معي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة للتصوير مع كأس البطولة، وصلت قبل أحمد شوبير قائد الأهلي حينها، وقلت في نفسي هذا فأل حسن".

ويضيف قائد الزمالك: "الأهلي رفض السفر معنا في الطائرة المتجهة إلى جنوب إفريقيا، والتقينا في المباراة نفسها، ورفض لاعبو الأهلي السلام علينا قبل المباراة، إذ خرج الفريق الأحمر من غرفة الملابس وكأنهم لا يعرفوننا".

ويشدد: "رغم ذلك كنت سعيدا للغاية أن المباراة بين الأهلي والزمالك وفي أجواء إفريقية، وبعيدًا عن توتر وضغط الجمهور".

ويكشف: "محمود الجوهري نجح في بث الروح في الفريق بشكل قوي كأنها معركة حربية".

يتذكر أبو الدهب كواليس المباراة: "في المعتاد كنت ألعب كظهير أيمن، لكن آلان هاريس دفع بي في هذه المباراة كجناح أيمن لأكون قريبا من المباراة ولأضغط على أشرف يوسف، أهدرت يومها فرصة أنقذها حسين السيد بصعوبة".

ويبدي اندهاشه من دقة الجوهري: "سددت كثيرا في هذه المباراة كما هي عادتي، ومن الطرائف أن الزمالك كان يقوم بعمل حائط بشري من 3 لاعبين حتى لو كان مكان المخالفة من قبل منتصف الملعب ومن المستحيل تسجيلها، محمود الجوهري لم يكن يترك شيئا للصدفة".

أيمن منصور

صاحب الهدف التاريخي قال عبر قناة ETC: "محمود الجوهري كان يطالبني بالتسديد قبل المباراة،، وبعد المباراة قال لي الجوهري (كان لازم أقولك.. وجعت دماغي يا أخي)، الجوهري كان مدربًا عظيمًا وندين له بفضل كبير سواء كمدرب في الزمالك أو منتخب مصر".

وأضاف: "في لعبة الهدف لم يكن هناك ضغط عليه، وكنت أنوى تمرير الكرة، وكان أمامي محمود أبوالدهب وهادي خشبة وعمرو الحديدي، ولو ضغط عليه أيا منهما، كنت سأقوم بتمرير الكرة لـ إيمانويل، ولكن في النهاية قررت التسديد وسكنت الكرة الشباك في النهاية وفزنا بفضل الهدف باللقب".

وتابع: "كنت أعاني من شرخ في كعب قدمي خلال أحد مباريات الأهلي والزمالك التي أقيمت في استاد المقاولون العرب، ولكن الجهاز الفني أصر على وجودي في اللقاء وطلبوا مني التواجد في منطقة الجزاء".

وأتم: "أصبح لقبي (أيمن سوبر) منذ تلك المباراة، هناك مواجهات تظل محفورة في التاريخ مثل هدف مجدي عبدالغني في مونديال 90، وتلك المباراة كانت فرحة كبيرة للجمهور، ورغم تعاقب الأجيال يظل التاريخ ثابت".

للاطلاع على جميع تصريحات نجوم الأهلي والزمالك عن سوبر 1994 من هنا.

الأهلي والزمالك سيدخلان مواجهة يوم الجمعة وكلاهما يملك تاريخا كبيرا على مستوى هذه البطولة.

فالأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 مرات ويليه الزمالك برصيد 4 مرات فمن سيحسم اللقب؟