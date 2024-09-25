إمام عاشور يتحدث عن التحضير للسوبر الإفريقي ضد الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

لم يخف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رغبته الشديدة في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي بعدما خسره الموسم الماضي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة بالسعودية.

عاشور شارك في كأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي والذي خسره الأهلي أمام اتحاد الجزائر.

وقال إمام عاشور في تصريحات لموقع كاف: "بالطبع كل اللاعبين مركزين في التحضيرات ومستعدين بإذن الله لمباراة كأس السوبر الإفريقي، بالتأكيد كل لاعب يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا البعض، إن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف "مباريات الدربي تبقى قوية، وإن شاء الله الفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي يكون من نصيبنا".

وشدد لاعب الزمالك السابق "يجب أن نلعب بشكل جماعي خلال أي منافسة نخوض غمارها، وبالتأكيد ننتظر الدعم من جماهيرنا".

وتابع "شاركت في نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي، وكانت أول مرة أخوض فيها هذه المنافسة، ولم يُقدر لي التتويج بهذا اللقب، حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب الأهلي".

وأردف "بصراحة هذه المرة الكل يركز على الفوز في المباراة أمام الزمالك، الفريق كله يتدرب بشكل جيد، وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة، والتتويج سيكون من نصيبنا".

وواصل "سر التألق مع الأهلي؟ عندما تلعب في الأهلي، ومع لاعبين كبار يُساهمون في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق، لا تشعر أنك غريب عنهم، فهذا الأمر يصنع الفارق، خاصة وأن اللاعبين الكبار في الأهلي يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم".

وأتم "رسالة لجماهير الأهلي؟ ننتظر منكم الدعم في كأس السوبر الإفريقي، وننتظر الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما، وإن شاء الله نفرح جميعا مع بعض بعد نهاية المباراة".

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.