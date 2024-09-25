إمام عاشور يتحدث عن التحضير للسوبر الإفريقي ضد الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر

لم يخف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رغبته الشديدة في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي بعدما خسره الموسم الماضي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة بالسعودية.

عاشور شارك في كأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي والذي خسره الأهلي أمام اتحاد الجزائر.

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - أحمد سليمان: القمة ليس لها مقاييس.. ونسعى للقب جديد ضد الأهلي السوبر الإفريقي - سكولاري وكاكا وفييرا.. الكشف عن تفاصيل الاستوديو التحليلي السوبر الإفريقي – سالم: الزمالك في قمة التركيز والثقة.. وهذا موقف الونش السوبر الإفريقي - أحمد مجدي: الزمالك سيقاتل من أجل اللقب

وقال إمام عاشور في تصريحات لموقع كاف: "بالطبع كل اللاعبين مركزين في التحضيرات ومستعدين بإذن الله لمباراة كأس السوبر الإفريقي، بالتأكيد كل لاعب يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا البعض، إن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف "مباريات الدربي تبقى قوية، وإن شاء الله الفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي يكون من نصيبنا".

وشدد لاعب الزمالك السابق "يجب أن نلعب بشكل جماعي خلال أي منافسة نخوض غمارها، وبالتأكيد ننتظر الدعم من جماهيرنا".

وتابع "شاركت في نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي، وكانت أول مرة أخوض فيها هذه المنافسة، ولم يُقدر لي التتويج بهذا اللقب، حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب الأهلي".

وأردف "بصراحة هذه المرة الكل يركز على الفوز في المباراة أمام الزمالك، الفريق كله يتدرب بشكل جيد، وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة، والتتويج سيكون من نصيبنا".

وواصل "سر التألق مع الأهلي؟ عندما تلعب في الأهلي، ومع لاعبين كبار يُساهمون في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق، لا تشعر أنك غريب عنهم، فهذا الأمر يصنع الفارق، خاصة وأن اللاعبين الكبار في الأهلي يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم".

وأتم "رسالة لجماهير الأهلي؟ ننتظر منكم الدعم في كأس السوبر الإفريقي، وننتظر الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما، وإن شاء الله نفرح جميعا مع بعض بعد نهاية المباراة".

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

إمام عاشور الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
نرشح لكم
محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي مستشار اتحاد الكرة: قرارات لجنة الانضباط التي تشغل ذهن الجمهور ستصدر قريبا السوبر الإفريقي – قمصان يطير إلى السعودية قبل بعثة الأهلي بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي رغم تخوف الزمالك.. كاف يعلن طاقم تحكيم السوبر الإفريقي كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع كيون عباسي زيزو يتحدث عن ضرورة التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك
أخر الأخبار
بلان يرفض التراجع عن تصريحاته بشأن الهلال 14 دقيقة | سعودي في الجول
فاران يعلن اعتزال كرة القدم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته ساعة | ميركاتو
أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي ساعة | الدوري المصري
نصيحة الجوهري حسمت اللقب.. حكاية أول سوبر إفريقي بين الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور يتحدث عن التحضير للسوبر الإفريقي ضد الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: إنذارات الاحتجاج على الحكام مبالغ فيها.. وهذا سبب تبديل مبابي وفينيسويس ساعة | الدوري الإسباني
مستشار اتحاد الكرة: قرارات لجنة الانضباط التي تشغل ذهن الجمهور ستصدر قريبا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير