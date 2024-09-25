أنشيلوتي: إنذارات الاحتجاج على الحكام مبالغ فيها.. وهذا سبب تبديل مبابي وفينيسويس

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن الإنذارات التي حصل عليها لاعبي فريقه للاحتجاج على الحكم في مباراة ديبورتيفو ألافيس كانت بشكل مبالغ فيه.

وأفلت ريال مدريد من عودة ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت على استاد سنتياجو بيرنابيو.

وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 3-2، رغم تقدم الملكي بثلاثية نظيفة، إلا أن ألافيس نجح في تسجيل هدفين في دقيقتين ليقلص الفارق.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نعتاد على طريقة تعامل الحكام في المباريات ولا شيء آخر، حصلنا على 4 إنذارات بسبب الاحتجاج على الحكم وعلينا أن نتجنب ذلك سواء كانت الإنذارات عادلة أم لا".

وأضاف "مبابي بخير لكنه كان يشعر ببعض الآلام وطلب مني التبديل لتجنب المشاكل".

وبسؤال عن تلقي هدفين في آخر ربع ساعة ضد ألافيس رد قائلا: "ببساطة لأن هذه هي كرة القدم، عندما تعتقد أن المباراة انتهت فإن خطأ صغير يؤدي إلى الهدف في شباكك وهذا ما يحدث مرات عديدة في كرة القدم، لا نريد أن يحدث ذلك لنا لكن في بعض الأحيان ممكن أن يحدث، وفي الوقت ذاته لعبنا 60 دقيقة بشكل جيد جدا وهذا يعطينا الثقة".

وعن هل يستحق إندريك الطرد قال: "لا أستطيع أن أعطي رأيي في ذلك لأنني لم أشاهد اللعبة".

وأكد "الإنذارات بسبب الاحتجاجات مبالغ فيها من وجهة نظري وأخبرت الحكم بذلك".

وأوضح "مبابي جيد جدا، وفريقنا في الهجوم يقدم مستوى جيد جدا ونبحث عن الفرص بطرق مختلفة وفي التحولات والتمريرات، الفريق يتحسن ومبابي يناسبنا جدا".

وشدد "كان يجب إخراج فينيسيوس بسبب حصوله على إنذار وسنقيم فيها بيننا مسألة احتجاجه على الحكم وغضبه وقت التغيير".

وتعجب قائلا: "مودريتش قائد الفريق وعندما تحدث مع الحكم حصل على إنذار، من الصعب الرد على هذا لأن القائد إذا حصل على بطاقة صفراء بسبب حديثه فيمكن لأي لاعب أن يرد على الحكم وليس القائد".

وفسر "أشركت فاييخو لمنح ميليتاو بعض الراحة والهدف لم يكن بسبب خطأ فاييخو، فنحن شعرنا بالارتباك بعد الهدف الأول".

وأتم تصريحاته "بيلينجهام ينمو بسرعة ويساعد مبابي ولعب مباراة مميزة جدا".