مستشار اتحاد الكرة: قرارات لجنة الانضباط التي تشغل ذهن الجمهور ستصدر قريبا

كشف محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم عن اقتراب لجنة الانضباط من إصدار عدة قرارات هامة في الفترة المقبلة.

وقال الماشطة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لجنة الانضباط تأخذ وقتها بالكامل لدراسة كل ملفات العقوبات وخلال أسبوع سيتم إصدار القرارات التي تشغل ذهن كل جماهير الكرة".

وأضاف "العقوبات سيتم إعلانها بعد السوبر الإفريقي في السعودية بين الأهلي والزمالك وعقب نهاية لجنة الانضباط من التحقيق ودراسة كل الملفات".

وأكمل "الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في أولمبياد باريس دفع اتحاد الكرة للتعاقد مع ميكالي لقيادة مشروع منتخب الشباب مواليد 2005 لإعداده لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وواصل "اتحاد الكرة لن يفرط في خدمات وائل رياض وقد يستمر في منتخب الشباب مع ميكالي أو يتولى تدريب أحد المنتخبات الوطنية الأخرى".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة سيعقد جلسة قبل نهاية أكتوبر يدعو خلالها لعقد جمعية عمومية قبل نهاية شهر ديسمبر لإقامة الانتخابات الجديدة".