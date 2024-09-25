مواعيد مباريات الأربعاء 25 سبتمبر - برشلونة وليفربول.. وعبد المنعم في الدوري الأوروبي

يشهد اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 مجموعة من المباريات القوةية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب برشلونة ضد خيتافي ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية يلعب ليفربول ضد وست هام في مواجهة مرتقبة، بينما يلعب أرسنال أمام بولتون.

وفي مسابقة الدوري الأوروبي، يواجه مانشستر يونايتد نظيره تفينتي الهولندي.

بينما يلعب نيس الذي يضم المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم أمام ريال سوسيداد.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإسباني

برشلونة × خيتافي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد × تفينتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

نيس × ريال سوسيداد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 5.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × وست هام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

أرسنال × بولتون.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس.