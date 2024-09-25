محمد شريف: الزمالك لم يفاوضني وهذا موقفي من الانضمام للأبيض

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضمه.

وقال شريف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك لم يدخل في مفاوضات معي وربما ما حدث كان عبر بعض الوكلاء".

وأضاف "ربما يكون الزمالك تفاوض مع وكيلي لكنه لم يخبرني بأي شيء".

وبسؤاله هل من الممكن أن تلعب للزمالك قال: "فعلت العديد من الأشياء الرائعة في الأهلي لا أريد أن أفسدها بالانتقال إلى الزمالك، وعلاقي رائعة بجمهور الأهلي وأريدها أن تستمر كذلك".

وواصل "أكن كل التقدير والاحترام للزمالك".

وأتم تصريحاته "وقت كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون مع كارلوس كيروش شعرت بحزن كبير عندما أدخلني مباراة الكاميرون ثم استبدلني بعد عدة دقائق قليلة".

ورحل شريف عن الأهلي بداية الموسم قبل الماضي وانضم لصفوف الخليج السعودي.

ويعاني شريف من إصابة في الوقت الحالي تبعده عن المشاركة مع فريقه في الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يعود للملاعب خلال عدة أسابيع.