المباراة 300 لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس

أفلت ريال مدريد من عودة ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت على استاد سنتياجو بيرنابيو.

وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 3-2، رغم تقدم الملكي بثلاثية نظيفة، إلا أن ألافيس نجح في تسجيل هدفين في دقيقتين ليقلص الفارق.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات، متخلفا عن برشلونة بنقطة وحيدة.

ويتصدر الفريق الكاتالوني الليجا برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، حيث تنتظره مباراة أمام خيتافي العاشرة مساء الأربعاء.

ونجح أنشيلوتي في تحقيق الفوز بمباراته رقم 300 مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق الملكي في (197 مباراة في الدوري الإسباني، و64 مباراة في دوري الأبطال، و24 مباراة في كأس إسبانيا، و8 مباريات في السوبر الإسباني، و4 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 مباريات في السوبر الأوروبي)

سجل أهداف ريال مدريد لوكاس فاسكيز بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة، قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 40.

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وألغى الحكم هدفا لمبابي بداعي التسلل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

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كيليان مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد



ما رأيك بالهدف؟#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/lzJg6hLSsl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2024

ومع بداية الشوط الثاني، سجل رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد مجهود فردي ومرور رائع من الجانب الأيمن.

وكاد فينيسيوس أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 51، لولا تدخل الدفاع ليمنع مهاجم ريال مدريد من تسجيل هدف جديد.

قام بعدها أنشيلوتي بـ4 تبديلات بنزول لوكا مودريتش وإندريك بدلا من فيدريكو فالفيردي ورودريجو، ثم نزول أردا جولر وفاييخو بدلا من كيليان مبابي وميليتاو.

وتلقى إندريك بطاقة صفراء في الدقيقة 83، بعد ضرب مدافع ألافيس دون كرة.

ونجح ألافيس في تقليص الفارق في دقيقتين، حيث سجل كارلوس بينافيديز الهدف الأول في الدقيقة 85، قبل أن يضيف زميله البديل كيكا جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 87، لتشتعل المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى أنشيلوتي تبديل أخير بنزول إريك جارسيا بدلا من فينيسيوس، وسط هجوم كبير من ألافيس لإدراك التعادل، ولكن أطلق الحكم صافرته بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح ريال مدريد لأول مرة هذا الموسم في تسجيل هدفين في الشوط الأول.

وسبق أن سجل ريال مدريد قبل مباراة ألافيس 17 هدفا من إجمالي 18 هدفا سجلهم الفريق هذا الموسم في الشوط الثاني.