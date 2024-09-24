أبو جبل: لا أخشى مباريات القمة.. وتجاوزت خسارة نهائي القرن بصعوبة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - منتخب مصر

شدد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، والزمالك السابق على أنه لا يخشى خوض مباريات القمة ضد الأهلي.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

الزمالك
الأهلي

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا أخشى لعب مباريات القمة فهو دربي ممتع للاعبين والجماهير وأحب مثل هذه المواجهات".

وأضاف "استغرقت وقتا طويلا لتجاوز خسارة الزمالك في نهائي القرن ضد الأهلي وكنا الأفضل في اللقاء".

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وبسؤاله عن رابونا السولية في القمة قال: "لم أتوقع أن يلعب الكرة بهذه الطريقة وبهذه السرعة ولذلك كانت مفاجئة بالنسبة لي واللعبة انتهت بهدف للأهلي".

وأوضح "لم يحدث أي مشادة بيني وبين كهربا أو الشناوي وكنت أتمنى اللعب ي الأهلي لكني تفاجئت أن الصفقة توقفت".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يسجل زيزو هدفا في الأهلي خلال السوبر الإفريقي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في السعودية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف تقريباً، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية، على ملعب المملكة أرينا.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.

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