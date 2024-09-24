السوبر الإفريقي - أحمد سليمان: القمة ليس لها مقاييس.. ونسعى للقب جديد ضد الأهلي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمنيته بتتويج الأبيض بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مواجهة الزمالك ضد الأهلي ليس لها مقاييس".

وأضاف سليمان "هنا في السعودية بنهائي كأس مصر قدمنا مباراة كبيرة ولم نفز، ونسعى للتتويج بالسوبر الإفريقي ضد الأهلي للمرة الثانية على التوالي".

وتابع "كنت ضمن الجهاز الفني بقيادة الجوهري وقتما حصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي في 94".

واختتم تصريحاته "ننتظر دعم جماهيرنا كما هو معتاد منهم وسيبذل الفريق قصارى جهده لحصد اللقب".

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.