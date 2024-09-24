السوبر الإفريقي - سكولاري وكاكا وفييرا.. الكشف عن تفاصيل الاستوديو التحليلي

كشفت قناة إم بي سي مصرعن تفاصيل الاستوديو التحليلي السابق لمواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري في الاستوديو الافتتاحي الذي يسبق المباراة بأكثر من 3 ساعات.

كما يتواجد الثنائي البرازيلي ريكاردو كاكا والفرنسي باتريك فييرا في الاستوديو السابق للمباراة.

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر يضم:

استوديو افتتاحي:

- إسماعيل يوسف

- سيد عبد الحفيظ

- محمد بركات

- البرازيلي فيليبي سكولاري

الاستوديو السابق للمباراة:

- البرازيلي ريكاردو كاكا

- الفرنسي باتريك فييرا

- أحمد عز

- تامر بدوي

- أحمد عفيفي

- الإسباني ماتيو لاهوز (المحلل التحكيمي)

وكشفت إم بي سي مصر اليوم الثلاثاء عن تفاصيل بث السوبر الإفريقي كالآتي:

- أعلى جودة بث فضائي.

- 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم وستكون موزعة على جميع أنحاء الملعب.

- كل لقطات المباراة خاصة الأهداف بأعلى تقنيات مختلفة ومن جميع الزوايا بتقنية سينمائية فريدة.

- 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.