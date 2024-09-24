السوبر الإفريقي – سالم: الزمالك في قمة التركيز والثقة.. وهذا موقف الونش

شدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك على أن الفريق الأبيض في حالة تركيز كبيرة قبل السوبر الإفريقي.

وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك في منتهى الثقة قبل السوبر الإفريقي واللاعبين في كامل تركيزهم وبعيد تماما عن أي شيء يقال".

وأضاف "الونش لا يزال أمامه بعض الوقت للعودة والمشاركة لكنه أحد قادة الفريق وتواجده مع الزمالك في السوبر الإفريقي مهم جدا للفريق".

وأكمل "جوزيه جوميز هو صاحب الحق في اختيار اللاعبين في قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي".

وأتم تصريحاته "سجلنا اعتراضنا على حكم المباراة وحكم الفيديو عبر وسائل الإعلام".

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف تقريباً، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية، على ملعب المملكة أرينا.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.