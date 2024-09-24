السوبر الإفريقي - أحمد مجدي: الزمالك سيقاتل من أجل اللقب

شدد أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك على أن فريقه يركز بكل قوة في السوبر الإفريقي دون الالتفات لأي شيء آخر.

وقال أحمد مجدي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "السعودية دائما تنظم فعاليات كبيرة وأتوقع أنه سيكون على أعلى مستوى".

وأضاف "الصفقات الجديدة ستدعم فريقنا في السوبر، وهي صفقات في المراكز التي كنا نحتاجها".

وأكمل "نعد الجماهير بالقتال في مباراة السوبر من أجل تحقيق اللقب".

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف تقريباً، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية، على ملعب المملكة أرينا.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.