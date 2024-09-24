كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكي جون روبيرسون

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

جون روبيرسون - كرة سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق الرجال لكرة السلة بضم محترف أمريكي.

ونجح الأهلي في التعاقد مع الأمريكي جون روبيرسون ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع إبراهيم زهران "بيبو" لمدة 4 سنوات.

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ويعتبر إبراهيم زهران هو الشقيق الأصغر عمرو زهران لاعب فريق الأهلي.

كما يقترب الأهلي من ضم رامي إبراهيم ويوسف الغايش ثنائي سبورتنج.

ويقود فريق سلة الأهلي، الإسباني أجوستي بوش بالموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.

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