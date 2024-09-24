انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (3)-(2) ألافيس

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – فاسكيز يعوض كارفاخال أمام ألافيس

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-2

ق 90.. سقوط فينيسيوس وتبديل آخير لريال مدريد بنزول إريك جارسيا بدلا منه

ق 87.. جوووووول ثاني لصالح ألافيس عن طريق البديل كيكا جارسيا سجله بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بيسراه في الشباك.

ق 85.. جوووووول كارلوس بينافيديز يضيق الفارق ويسجل الهدف الأول لـ ألافيس.

ق 83.. بطاقة صفراء لـ إندريك بعد ضرب مدافع ألافيس دون كرة.

ق 79.. تبديلان أخران للملكي بنزول أردا جولر وفاييخو بدلا من كيليان مبابي وميليتاو.

ق 69.. تبديلان لريال مدريد بنزول لوكا مودريتش وإندريك بدلا من فيدريكو فالفيردي ورودريجو.

ق 51.. فرصة خطيرة ضائعة.. الدفاع يبعد الكرة من أمام فينيسيوس ليمنعه من تسجيل الهدف الرابع.

ق 48.. جوووووول رودريجو يسجل الهدف الثالث بعد مجهود فردي ومرور رائع من الجانب الأيمن ليسدد الكرة لتمر بين قدمي الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0

ق 40.. جوووووول مبابي يسجل الهدف الثاني.. فاصل مهاري رائع من مهاجم ريال مدريد تمريرة بالكعب إلى بيلينجهام ثم تسلم الكرة مجددا والمرور من المدافع قبل التسديد في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ق 30.. أشعل فينيسيوس المباراة بعد تعرضه لعرقلة بالقرب من منطقة الجزاء لم يحتسب الحكم خطأ وإنما احتسبها تسلل وسط اعتراض النجم البرازيلي.

ق 22.. هدف ملعي لـ كيليان مبابي بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام سددها النجم الفرنسي في الشباك ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 18 كرة عرضية خطيرة من فينيسيوس بقدمه الخارجي مرت أمام مبابي والحارس ليتابعها رودريجو ولكن أمسك بها الحارس.

ق 1.. جووووول مبكر عن طريق لوكاس فاسكيز.. انطلق فينسيوس من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية حوّلها فاسكيز في الشباك معلنا تقدم الملكي.

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
المباراة 300 لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس تشكيل ريال مدريد – فاسكيز يعوض كارفاخال أمام ألافيس رومانو: برشلونة يتواصل مع تشيزني لحل أزمة حراسة المرمى آس: بينيا يشعر بالغضب بسبب خطوة برشلونة بعد إصابة تير شتيجن مؤتمر فليك: نثق في إنياكي بينا.. ولامين جمال ليس بحاجة للراحة لاعب فياريال: لم أتعمد إصابة تير شتيجن.. وبكيت 5 دقائق وأنا ألعب في الـ29 من عمره.. إنزو زيدان يعتزل كرة القدم بالميراس يكشف عن بند مكافآت ضخم في عقد إندريك.. و"وظيفة" سر خطفه من ساوباولو
أخر الأخبار
كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد شريف: الزمالك لم يفاوضني وهذا موقفي من الانضمام للأبيض 25 دقيقة | الكرة المصرية
المباراة 300 لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس 36 دقيقة | الدوري الإسباني
ممدوح عباس: أطمئن جماهير الزمالك قبل السوبر.. وتحدثت مع جوميز بسبب الظهير الأيسر 51 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
أبو جبل: لا أخشى مباريات القمة.. وتجاوزت خسارة نهائي القرن بصعوبة ساعة | الكرة المصرية
السوبر الإفريقي - أحمد سليمان: القمة ليس لها مقاييس.. ونسعى للقب جديد ضد الأهلي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - سكولاري وكاكا وفييرا.. الكشف عن تفاصيل الاستوديو التحليلي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير