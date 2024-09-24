انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (3)-(2) ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-2

ق 90.. سقوط فينيسيوس وتبديل آخير لريال مدريد بنزول إريك جارسيا بدلا منه

ق 87.. جوووووول ثاني لصالح ألافيس عن طريق البديل كيكا جارسيا سجله بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بيسراه في الشباك.

ق 85.. جوووووول كارلوس بينافيديز يضيق الفارق ويسجل الهدف الأول لـ ألافيس.

ق 83.. بطاقة صفراء لـ إندريك بعد ضرب مدافع ألافيس دون كرة.

ق 79.. تبديلان أخران للملكي بنزول أردا جولر وفاييخو بدلا من كيليان مبابي وميليتاو.

ق 69.. تبديلان لريال مدريد بنزول لوكا مودريتش وإندريك بدلا من فيدريكو فالفيردي ورودريجو.

ق 51.. فرصة خطيرة ضائعة.. الدفاع يبعد الكرة من أمام فينيسيوس ليمنعه من تسجيل الهدف الرابع.

ق 48.. جوووووول رودريجو يسجل الهدف الثالث بعد مجهود فردي ومرور رائع من الجانب الأيمن ليسدد الكرة لتمر بين قدمي الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0

ق 40.. جوووووول مبابي يسجل الهدف الثاني.. فاصل مهاري رائع من مهاجم ريال مدريد تمريرة بالكعب إلى بيلينجهام ثم تسلم الكرة مجددا والمرور من المدافع قبل التسديد في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ق 30.. أشعل فينيسيوس المباراة بعد تعرضه لعرقلة بالقرب من منطقة الجزاء لم يحتسب الحكم خطأ وإنما احتسبها تسلل وسط اعتراض النجم البرازيلي.

ق 22.. هدف ملعي لـ كيليان مبابي بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام سددها النجم الفرنسي في الشباك ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 18 كرة عرضية خطيرة من فينيسيوس بقدمه الخارجي مرت أمام مبابي والحارس ليتابعها رودريجو ولكن أمسك بها الحارس.

ق 1.. جووووول مبكر عن طريق لوكاس فاسكيز.. انطلق فينسيوس من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية حوّلها فاسكيز في الشباك معلنا تقدم الملكي.

انطلاق المباراة