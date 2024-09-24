الهلال يؤمن تأهله لثمن نهائي كأس السعودية بهدف في البكيرية.. وخروج الفتح

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

الهلال

حسم الهلال تأهله إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية بهدف دون مقابل أمام البكيرية.

وسجل ماركوس ليوناردو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة الجزاء.

ولعب الهلال بتشكيل أغلبه من البدلاء مع تواجد كاليدو كوليبالي وكانسيلو وسافيتش وماركوس ليوناردو.

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بينما شارك الثلاثي لودي وميتروفيتش وسالم الدوسري كبدلاء خلال الشوط الثاني.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

وحسم فريق جديد من الدرجة الثانية إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية، بعدما تغلب الجبلين على الفتح بهدفين دون مقابل.

وكان أهلي جدة قد ودع في مفاجأة كبرى من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام الجندل.

ونجا النصر أمس الإثنين من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.

كأس ملك السعودية الهلال الفتح
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