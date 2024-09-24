كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بضم السنغالية نديوما

أعلن النادي الأهلي تدعيم صفوف سيدات السلة بضم السنغالية نديوما كان.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إتمام التعاقد بعد اجتياز اللاعبة الكشف الطبي.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد يأتي في إطار خطة تدعيم الفريق بالعناصر المطلوبة لاستمرار حصد البطولات.

وكان الأهلي قد توج بثلاثية محلية الموسم الماضي.

ونجح فريق سيدات الأهلي في تحقيق ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

وتوجت سيدات الأهلي في بداية الموسم بلقب السوبر على حساب الجزيرة.

قبل أن يحصد سيدات الأحمر لقبي الدوري والكأس في نهاية الموسم على حساب سبورتنج.

بينما خسر قريق سيدات الأهلي لقب دوري المرتبط الموسم الماضي بعدما توجت به سيدات سبورتنج.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق مشاركة فريق السيدات في بطولة إفريقيا للموسم المقبل.

وغاب الأهلي عن آخر نسختين ونجح فريق سبورتنج المصري في تحقيق اللقبين.