مفارقة "الشلماني" بعد 22 عاما أمام الزمالك.. حكاية أول سوبر إفريقي لـ الأهلي

قبل عام 2002، لم يكن غائبا عن دولاب النادي الأهلي أي كأس باستثناء بطولة وحيدة لم ينجح الأهلي في تحقيقها في المرة الوحيدة الذي سنحت له الفرصة لذلك.

كأس السوبر الإفريقي، البطولة التي خاضها الأهلي عام 1994 أمام الزمالك في جنوب إفريقيا، وخسر بهدف أيمن منصور، في النسخة الثانية من البطولة المستحدثة وقتها عام 1993.

غاب النادي الأهلي عن المشاركات الإفريقية والتتويج ببطولاته، حتى نجح البرتغالي مانويل جوزيه في إعادة الأهلي لمنصة التتويج في دوري أبطال إفريقيا 2001، حين حقق الفوز على حساب صنداونز 3-0 هاتريك خالد بيبو في استاد القاهرة، بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق.

وفي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية توج كايزر تشيفز الجنوب إفريقي باللقب على حساب إنتر كلوب الأنجولي 2-1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع الأهلي في السوبر الإفريقي.

بطولة كأس الكؤوس تم دمجها لاحقا مع كأس الاتحاد الإفريقي بدءًا من عام 2004 لتصبح كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سابقة لأول مرة

تم تحديد يوم 15 مارس موعدًا لمباراة السوبر بين الأهلي، وكايزر تشيفز.

يقول وليد صلاح الدين قائد فريق الأهلي وقتها: "لأول مرة مجلس الإدارة ممثلاً في حسن حمدي نائب رئيس النادي، ومحمود الخطيب عضو مجلس الإدارة وقتها، وطارق سليم مدير الكرة، قاموا بعقد جلسة مع اللاعبين لمطالبتنا بالفوز بالبطولة، لأنها البطولة الوحيدة التي لم يفز بها الأهلي في تاريخه، وهي واقعة كانت الأولى من نوعها وقتها".

بطولة السوبر توج بها الأهلي لاحقا 8 مرات، من إجمالي 11 مباراة سوبر قارية خاضها الأهلي عبر تاريخه.

مفارقة الشلماني

المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، الممتلئ عن آخره، انطلقت بصافرة تحكيمية لـ الليبي عبد الحكيم الشلماني، وهو والد الحكم الليبي معتز الشلماني الذي سيقود مباراة سوبر الأهلي والزمالك في السعودية يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وبعد مسيرة حافلة وقيادة 90 مباراة دولية، تولى عبد الحكيم الشلماني منصب رئيس اتحاد الكرة 2018 ، ليصبح ثالث حكم دولي ليبي يتقلد المنصب، كما فاز قبل عام بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

المباراة أقيمت تحت أنظار الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة، وعيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي، وعلي الدين هلال وزير الشباب وقتها.

تشكيل جوزيه

بدأ مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: هادي خشبة - وائل جمعة - أحمد السيد

الوسط: سيد عبد الحفيظ - حسام غالي - عادل مصطفى - جيلبرتو - أحمد أبو مسلم

الهجوم: خالد بيبو - رضا شحاته

المباراة ارتدى خلالها هادي خشبة القميص رقم 2 بدلا من 20، ورضا شحاته رقم 11 بدلا من 24، ووائل جمعة رقم 3 بدلا من 26، حيث يجبر كاف الأندية على خوض اللاعبين المباراة بأرقام من 1 إلى 18.

وتعد تلك المباراة هي نقطة الانطلاق لرضا شحاته والذي حجز مقعدًا أساسيا بعدها في صفوف الأهلي.

أحداث المباراة

تقدم الأهلي مبكرًا لهدافه خالد بيبو في الدقيقة 7، ولكن نجح الضيوف في تعديل النتيجة بعد دقائق معدودة عن طريق نزاما، من رأسية سكنت شباك الحضري.

عاد الأهلي للتقدم مجددًا برأسية حسام غالي بعد عرضية متقنة من خالد بيبو في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

أجرى جوزيه تبديلا مع بداية الشوط الثاني، بنزول إبراهيم سعيد بدلا من جيلبرتو، تبعها تبديلين بنزول شادي محمد بدلا من أحمد أبو مسلم، ووليد صلاح الدين بدلا من رضا شحاته في الدقائق الأخيرة.

استمرت النتيجة على نفس الحال حتى الدقيقة 65، حين أطلق الحضري كرة طويلة في الدقيقة 65، خادعت حارس كايزر تشيفز لتصطدم بالقائم وتعود في جسد الحارس قبل أن تسكن الشباك.

وليد صلاح الدين قائد الأهلي في المباراة قال: "عمري ما أصدق إن الحضري يسجل جول في حياته، كان هناك مداولات بين هادي خشبة ووائل جمعة على من يسدد الكرة قبل أن يبادر الحضري بتسديد الكرة الطويلة تجاه المرمى".

واصل الأهلي صحوته بعد هدف الحضري المباغت، ليسجل سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 69 الهدف الرابع منهيا على آمال كايزر تشيفز، ليتوج الأهلي بأول بطولاته في التاريخ لكأس السوبر.