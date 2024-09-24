تشكيل ريال مدريد – فاسكيز يعوض كارفاخال أمام ألافيس

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب داني كارفاخال.

ويلعب ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على استاد سنتياجو بيرنابيو.

ويغيب داني كارفاخال عن ريال مدريد في المباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، ويأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.