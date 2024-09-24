كرة يد - البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية.. انتصار الأهلي والزمالك في الدوري

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

حقق فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد الفوز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وتعتبر تلك هي البروفة الأخيرة للفريقين قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، بعدما حصلت مصر على حق تنظيم البطولة لمدة 3 سنوات متتالية.

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وتغلب الزمالك على فريق دلفي في الجولة الثانية بنتيجة 38-16 ليحقق انتصاره الثاني على التوالي.

أما الأهلي فتغلب على فريق سبورتنج بنتيجة 31-22 في ختام منافسات الجولة الثانية.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتضم البطولة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك، ويشارك الأهلي بصفته المستضيف، والزمالك كوصيف السوبر الإفريقي، وماجديبورج الألماني كحامل اللقب، وفيزبريم المجري عن طريق بطاقة دعوة.

ويشارك أيضا أبطال القارات وهم الخليج السعودي بطل آسيا وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا وكاليفورنيا إيجلز بطل أمريكا الشمالية وتوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا.

نظام البطولة

تشارك 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني لنصف النهائي.

وتواجد الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني قبل إجراء القرعة.

وحصل الأهلي على فرصة اختيار المجموعة كونه المستضيف كفائز بلقب السوبر الإفريقي والدوري المصري لكرة اليد.

وسحب أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي قرعة الفرق.

وقرر الدنماركي ستيفان مادسن مدرب الأهلي التواجد في المجموعة الثانية رفقة برشلونة وجامعة سيدني الأسترالي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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