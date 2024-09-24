أبونجيل حكما لمواجهة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 19:09

كتب : محمد عبد العظيم

توم أبونجيل - أحمد حجازي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الجنوب إفريقي توم أبونجيل كحكم مواجهة مصر ضد موريتانيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة مصر ضد موريتانيا كالآتي:

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حكم ساحة: الجنوب إفريقي توم أبونجيل

حكم مساعد: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس

حكم مساعد 2: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

حكم رابع: الجنوب إفريقي جيلي تشافاني

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة المنتخب ضد منافسه موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وستجمعهما المباراة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

واختار اتحاد الكرة 11 أكتوبر المقبل كموعد لإقامة المباراة.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدا للتوقف الدولي المقبل في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وخلال فترة التوقف الدولي الماضية، تمكن منتخب الفراعنة من الفوز على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المباراة الثانية حقق منتخب مصر انتصارا عريضا على بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي منتخب كاب فيردي في الوصافة بـ3 نقاط بالتساوي مع موريتانيا.

ويتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون نقاط.

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