سحب استضافة نهائي أبطال أوروبا 2027 من سان سيرو

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

جماهير ميلان في سان سيرو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 من ملعب سان سيرو.

وكان قد تم تحديد استضافة سان سيرو لنهائي 2027 في مايو الماضي قبل أن يتخذ يويفا قراره الجديد اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية.

وجاء بيان يويفا كالآتي:

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"نظرا لأن بلدية ميلانو لم تتمكن من ضمان عدم تأثر سان سيرو والمناطق المحيطة به بالتجديدات، تقرر اليوم إعادة فتح عملية تقديم العطاءات لاستضافة نهائي 2027".

"من المتوقع اتخاذ قرار بشأن المضيف الجديد في مايو / يونيو 2025".

وتبدأ الملاعب الراغبة في استضافة نهائي أبطال أوروبا 2027 بتقديم طلبها على أن يتم اختيار الملعب المستضيف في نهاية الموسم.

وتقام النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 فرق أخرى لثمن النهائي.

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

دوري أبطال أوروبا ميلان إنتر سان سيرو
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