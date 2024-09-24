السوبر الإفريقي - بعثة الزمالك تصل السعودية

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف تقريباً، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية، على ملعب المملكة أرينا.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.

وكان مجلس إدارة النادي قام بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى السعودية، لتوفير كافة سبل الراحة للفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر القاري.

واستقبل البعثة السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض، وضياء الدين حماد نائب السفير، وأحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وسعد العيسى مدير المشاريع بهيئة الترفيه، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.

ويتواجد الونش في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.