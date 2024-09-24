السوبر الإفريقي – قمصان يطير إلى السعودية قبل بعثة الأهلي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

سافر سامي قمصان المدرب في الجهاز الفني للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة إلى المملكة العربية السعودية قبل بعثة الفريق.

وتوجه قمصان إلى السعودية رفقة سمير عدلي المدير الإداري لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلى السعودية عصر غدا الأربعاء، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويمتلك الأهلي تاريخا كبيرا من المشاركات في السوبر الإفريقي وصل إلى 11 مرة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.

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