تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد السيد لاشين.. ويضم أميرة يسري

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

السيد لاشين - خالد العوضي - تنس طاولة

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقده مع السيد لاشين لاعب تنس الطاولة بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي تجديد عقد السيد لاشين لمدة موسم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح العوضي توقيع السيد لاشين على العقد دون أي طلبات، وأشاد بتاريخه مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.

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ويأتي تجديد تعاقد الأهلي مع السيد لاشين في إطار الحفاظ على القوام الأساسي والعناصر المميزة بالفريق.

وأعرب لاشين عن سعادته بالاستمرار مع فريق الأهلي بالفترة المقبلة مؤكدا بذل أقصى جهد لتحقيق البطولات.

أما على مستوى السيدات فنجح الأهلي في التعاقد مع أميرة يسري.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم فريق السيدات خلال الفترة المقبلة.

تنس طاولة السيد لاشين أميرة يسري
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