آس: بينيا يشعر بالغضب بسبب خطوة برشلونة بعد إصابة تير شتيجن

يشعر إنياكي بينيا حارس مرمى برشلونة بالغضب، بسبب خطوة من ناديه عقب إصابة مارك أندري تير شتيجن.

وأصيب شتيجن بقطع في أحد أوتار الركبة أثناء قفزه ليلتقط كرة.

وحسب صحيفة آس فإن الحارس الإسباني يشعر بالغضب بسبب اهتمام النادي بضم حارس مرمى آخر خلال الفترة الحالية لتعويض غياب شتيجن.

وأفادت الصحيفة لا يشعر بينيا بثقة النادي فيه ويرى أن أرقامه السلبية في الموسم الماضي كانت بسبب سوء الفريق بأكمله.

ولعب الحارس البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي بسبب إصابة عانى منها شتيجن أيضا.

وشارك بينيا في 17 مباراة وتلقت شباكه 32 هدفا، وأنهى 3 مباريات بدون تلقي أي أهداف.

وأشارت صحيفة سبورت أن برشلونة يأخذ في الاعتبار إمكانية إقناع فويتشيك تشيزني الحارس المعتزل لعودته للعب كرة القدم مرة أخرى وينضم للنادي الكتالوني.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

وفاز برشلونة على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه خيتافي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني الأربعاء المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 18 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.