بعد اعتراف يويفا بلمسة يد كوكوريا.. كروس: هل يمكنني اعتبار نفسي بطل أوروبا الآن؟

سخر توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق من اعتراف الاتحاد الأوروبي بوجود لمسة يد على مارك كوكوريا لاعب إسبانيا.

توني كروس النادي : معتزل ألمانيا

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعترف في بيان رسمي أمس الإثنين بوجود ركلة جزاء غير محتسبة لألمانيا في ربع نهائي يورو 2024.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر ليلاحظوا وجود لمسة يد وهي شيء ربما شاهده الجميع في ثانية واحدة وهذا يطمئنني كثيرا، هل يمكنني أن أقول إنني بطل أوروبا الآن".

إسبانيا كانت قد فازت على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي يورو 2024.

وفي الوقت الإضافي وأثناء تعادل الفريقين لمست الكرة يد كوكوريا الظهير الأيسر لإسبانيا ولكن الحكم لم يحتسبها كركلة جزاء واعتبر يده عفوية.

واعترف يويفا بوجود ركلة جزاء أمس الإثنين بعد ثلاثة أشهر على المباراة.

وفي نهاية البطولة توج منتخب إسبانيا باللقب بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلن توني كروس اعتزاله بنهاية الموسم الماضي وبعد مشاركته مع ألمانيا في يورو 2024.

وتوج النجم الألماني مع ريال مدريد في آخر مواسمه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.