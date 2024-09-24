مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواعيد مباريات السوبر المصري

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تحديد موعد مباراتي دور نصف النهائي كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل".

وأضاف "وستقام مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 24 أكتوبر".

وأكمل "هذه المواعيد مناسبة إذ ستكون بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، ولا توجد ارتباطات إفريقية للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "ومن جهة أخرى سيكون هناك متسع للأهلي قبل مباراة العين في كأس إنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اتحاد الكرة يدرس تعديل مواعيد كأس السوبر المصري، ليتم لعب نصف النهائي يوم 20 أكتوبر بدلا من 18.

على أن يتم لعب المباراة النهائية يوم 23 أكتوبر بدلا من 21.

ويأتي ذلك بناء على تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لانطلاق دور مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية، من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر.

ويلعب منتخب مصر ضد موريتانيا خارج البلاد يوم 15 أكتوبر، وبالتالي كان الأهلي يجد صعوبة في اتجاه لاعبيه الدوليين من موريتانيا إلى الإمارات للعب نصف النهائي يوم 18، ثم لعب المباراة التالية يوم 21، ثم خوض جولة في دوري أبطال إفريقيا يوم 25 قبل مواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر.

ومع خروج دوري الأبطال من المعادلة، صار من الممكن وضع فاصل كافٍ من الأيام بين مباراة مصر وموريتانيا وبين انطلاق كأس السوبر، وبين ختام كأس السوبر ومباراة العين.

وعلم FilGoal.com أن كاف أخطر الاتحادات المحلية بقرار تأجيل دور المجموعات إلى 26 نوفمبر بدلا من 25 أكتوبر بسبب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، نظرا لعدد اللاعبين المحليين المشاركين في البطولات القارية مع الأندية.

وإليكم المواعيد الجديدة للجولات القارية:

الجولة الأولى: 26 و27 نوفمبر

الجولة الثانية: من 6 إلى 8 ديسمبر

الجولة الثالثة: من 13 إلى 15 ديسمبر

الجولة الرابعة: من 3 إلى 5 يناير

الجولة الخامسة: من 10 إلى 12 يناير

الجولة السادسة: من 17 إلى 19 يناير

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