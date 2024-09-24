حارس بايرن: بديل نوير؟ مهمتي مثل رجل المطافيء

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

تحدث سفين أولرايش حارس بايرن ميونيخ عن دوره كبديل لمانويل نوير الحارس الأساسي للبافاري على مدار سنوات طويلة.

ويلعب أولرايش في صفوف بايرن منذ 2015، لكنه لا يشارك سوى أثناء غياب نوير.

وقال أولرايش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما يحتاج الفريق إليك، عليك أن تكون جاهزا ومستعدا وتقدم أفضل ما لديك. هذه هي مهمتي".

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وأضاف "قد يظن البعض أن هذا أمر سهل، ولكنه ليس كذلك، فعندما تجلس على مقاعد البدلاء لوقت طويل ولا تلعب، يكون من الصعب استعادة إيقاع المباريات".

وتابع البالغ من العمر 36 عاما "أعتقد أنني أستعيد إيقاع المباريات بسرعة".

وأوضح "يمكنني القول إن مهمتي تشبه مهمة رجل المطافيء".

وشارك أولرايش كبديل لنوير الذي أصيب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي.

قبل أن يشارك كأساسي أمام فيردر بريمن يوم السبت في الدوري الألماني.

ولم ينضم نوير إلى تدريبات بايرن الجماعية حتى الآن.

سفين أولرايش مانويل نوير بايرن ميونيخ
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