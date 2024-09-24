السوبر الإفريقي - تعرف على القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أحمد عبد القادر

تنقل قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2" الجمعة 27 سبتمبر، من استاد أرينا بالرياض مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك برعاية موسم الرياض، بأعلى جودة بث فضائي على الإطلاق "HD".

تعرض مباراة الأهلي والزمالك والاستديو التحليلي على MBC مصر وMBCمصر2" الجمعة 24 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 6:00 مساء.

تعرف أكثر على تفاصيل المباراة من هنا

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