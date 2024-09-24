تين هاج: اللعب ضد تيفينتي؟ من الصعب إيذاء شخص تحبه.. ويجب تقليل عدد المباريات

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة تقليل عدد المباريات في كرة القدم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تيفينتي في الجولة الأولى من الدور الأول لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنت أفضل مواجهة خصم آخر لأنه من الصعب أن تؤذي شخص تحبه، من بين الجميع تفينتي هو أكثر فريقه أتابعه وأشاهد مبارياته كمشجع وليس لأحللهم وهي طريقة مختلفة لمشاهدة المباريات".

وكان تين هاج قد لعب لمدة طويلة بصفوف تفينتي واعتزل بقميص النادي في عام 2002.

وواصل "لا أستطيع تحديد موعد عودة لوك شو ولكن خطتنا هي عودته قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر ولكن لست متأكدا من ذلك".

وعن النظام الجديد لبطولة الدوري الأوروبي قال: "هناك الكثير من المباريات والبطولات، ومن الواضح أن الحمل أصبح كبيرا على اللاعبين، هذا ليس جيدا لكرة القدم ولكن ربما للتسويق".

وأكمل "لا نستطيع تغيير الأمر بمفردنا كنادي ولكن يجب أن نتحدث كلاعبين ومدربين ويجب أن نعمل على تطوير اللعبة لنجد التوازن، بالطبع نحن محترفين والربح مطلوب في كرة القدم ولكن يجب أن يكون هناك توازن".

وأضاف "طموحنا في الدوري الأوروبي؟ هناك الكثير من الطرق لتصل إلى الأهداف التي تريدها وربما تكون الأكثر صعوبة في مرحلة خروج المغلوب، لكننا لا ننظر بعيدا جدا وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وسيلعب مانشستر يونايتد خلال الدور الأول للدوري الأوروبي مع كل من تيفينتي وبورتو وفنربخشة وباوك وبودو جليمت وفيكتوريا بلزن ورينجرز وستيوا بوخاريست.