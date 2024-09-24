رغم تخوف الزمالك.. كاف يعلن طاقم تحكيم السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 15:34

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم معتز إبراهيم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيقود القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

سيدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم، بمساعدة مواطنه عطية أمسعد، والتونسي خليل الحساني، على أن يشغل الصومالي عبد القادر أرتان مهمة الحكم الرابع.

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ويدير غرفة تقنية الفيديو المساعد، كل الجنوب إفريقية أخونا ماكاليما ومواطنها توم أبونجيل، بمساعدة الحكم المغربي زكرياء برينسي.

تخوف زملكاوي

قبل أيام، شدد أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك على تخوف ناديه من تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم لمباراة السوبر الإفريقي.

وقال سالم عبر قناة الشمس: "فكرة أن يكون هناك تخوف أو قلق من اسم حكم معين قبل مباراة السوبر الإفريقي يجب أن يتم تداركها مبكرا".

وأضاف "حكم السوبر الليبي معتز إبراهيم أثير حوله الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض التخوفات حوله ونحن كـ زمالك غير مرتاحين له لعدة أسباب لا داعي لذكرها".

وأتم تصريحاته "نتمنى أن يتلقى الاتحاد الإفريقي مخاوف الزمالك بشأن حكم السوبر ويتم استبداله وكل ما نريده هو الحياد الكامل".

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي معتز إبراهيم
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