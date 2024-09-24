بيولي: إراحة كريستيانو رونالدو أفادت النصر بشيئين

يؤمن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر بأن إراحة كريستيانو رونالدو في مباراة الحزم بكأس خادم الحرمين أفادت الفريق بأكثر من طريقة.

وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بعد الفوز على الحزم بهدفين لهدف في دور الـ32.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "يوجد وجهان للاستفادة من غياب رونالدو، الأول إراحة اللاعب، والثاني منح الفرصة لآخرين".

وأردف "أمامنا مباريات كثيرة على مدار الموسم ونحتاج إلى جاهزية الجميع".

وعن لقاء الحزم أوضح "بدأنا المباراة بصورة جيدة، وسنحت لنا أكثر من فرصة، وفي النهاية حققنا الفوز، وهذا ما أنا مسؤول عنه".

وأضاف "هذه المباراة وما قبلها كانتا فرصة ضرورية بالنسبة لي للتعرف على الفريق بصورة أكبر، ومع الوقت سأضع يدي على كل التفاصيل".

وفاز النصر على الاتفاق والحزم تحت قيادة بيولي الذي تولّى مهمّة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي المقال لويس كاسترو.

وتأخر النصر في النتيجة أمام الحزم بهدف قبل أن يعود ويسجل هدفين ويتأهل إلى الدور المقبل.

وغاب عن النصر في المباراة نجمه كريستيانو رونالدو.

تقدم النصر في الدقيقة 45+5 بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني.

قبل أن يتعادل الحزم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في الدقيقة 61 بهدف سجله باسل يوسف السيالي بعد صناعة من إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق.

ثم سجل النصر هدف الفوز والتأهل في الوقت الضائع بعد خطأ فادح من حارس مرمى الحزم والدفاع في انتظار الكرة استغله نواف البوشل وسجل الهدف في الشباك الخالية.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

video:1