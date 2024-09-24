مؤتمر أرتيتا: واجهت ظروف مباراة سيتي من قبل وخسرت 5-0.. وأتعلم من مورينيو ولكن

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على الأحاديث التي انتقدته بسبب الدفاع أمام مانشستر سيتي خاصة عندما طرد لياندرو تروسارد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه بولتون في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تعاملت مع مباراة مانشستر سيتي بشكل طبيعي لكنها عاطفية، الآن أركز على مباراة بولتون".

وتابع "من الطبيعي أن نلعب بالطريقة التي اعتمدنا عليها ضد مانشستر سيتي، لسوء الحظ واجهنا نفس الظروف من قبل وطُرد جرانيت تشاكا وخسرنا 5-0، من الأفضل أن أتعلم وإلا سأكون عنيدا".

وأضاف "دعونا نرى من سيكون متاحا ضد بولتون، لسوء الحظ هناك لاعبين مصابين، علينا أن ننتظر تعافي أحدهم".

وأكمل "أوليكساندر زينتشينكو ومارتن أوديجارد سيغيبان عن الملاعب لأسابيع، لكن من غير المرجح أن يعود أوديجارد قبل فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل".

وشدد "مباراة بولتون فرصة رائعة لحصول اللاعبين الأصغر سنا على فرصة اللعب لإظهار قدراتهم وما يفعلونه في التدريبات إلى أرض الملعب".

وواصل "رحيم ستيرلينج لعب بضع دقائق ولديه فرصة في مباراة بولتون، إنه متعطش للحصول على النزيد من الدقائق، نأمل أن نتمكن من رؤية قدراته".

وأنهى حديثه قائلا: "مورينيو؟ عليك أن تتعلم الكثير من المدربين الناجحين وفهم سبب نجاحهم، ولكن إذا سارت الأمور في اتجاه مختلف، فهل لديك القدرة على التكيف"؟

وتعادل أرسنال بهدفين مع مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.