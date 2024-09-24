مؤتمر فليك: نثق في إنياكي بينا.. ولامين يامال ليس بحاجة للراحة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

هانزي فليك - برشلونة × موناكو

يرى هانزي فليك مدرب برشلونة أن لامين يامال لاعب فريقه ليس بحاجة للحصول على راحة حاليا.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي غدا الأربعاء على ملعبه في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يجب أن نكون مختلفين ضد خيتافي لأن كل مباراة مختلفة ويجب أن نتأقلم على طريقة لعب لها".

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وواصل "في البداية إناكي بينا يقوم بعمل جيد، هو لاعب محترف وكان رائعا في فترة الإعداد، من الصعب دائما على الحارس البديل أن يظل مركزا ولكنه جاهز للعب، نحن نثق به وسنتحدث حول ما سنفعله لاحق، لدينا العديد من اللاعبين الصغار ويجب أن نكون حذرين حولهم".

وأكمل "أنا غير متفاجئ من مستوى ليفاندوفسكي، لقد سجل ستة أهداف وهو بحاجة لمساندة اللاعبين من أجل التسجيل".

وأكمل "نعرف المعلومات عن جميع اللاعبين، لامين يامال ليس بحاجة للراحة حاليا ونحن بحاجة للبداية بشكل جيد ضد خيتافي، يامال كان رائعا هذا الموسم ونتمنى أن يواصل كذلك".

وتابع "لقد حللنا مباراتنا ضد فياريال وهناك الكثير من الأشياء بحاجة للتطوير ولم نصل إلى نهاية الطريق بعد، يمكننا دائما أن نكون أفضل".

وعن مستوى لامين يامال قال: "لا علاقة بين الجودة والسن ويامال بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في العالم بالمستقبل".

وأضاف "أراوخو يقوم بعمل جيد في التعافي، لا أعرف متى سيعود ولكنني أراه سعيدا عندما يعود لغرفة خلع الملابس ونحن بحاجة له لأنه أحد قادتنا".

وحقق برشلونة العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإسباني بعد أن فاز بجميع مبارياته ليتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة هانزي فليك الدوري الإسباني
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