مدرب أهلي جدة: لا أخشى الإقالة

لا يخشى الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة التعرض لخطر الإقالة بعد توديع بطولة الكأس على يد فريق من الدرجة الثانية.

وودع أهلي جدة كأس خادم الحرمين أمام الجندل حين خسر بنتيجة 1-2 ضمن دور الـ32.

وقال يايسله في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "من الصعوبة إيجاد الكلمات لوصف ما حدث في المباراة، النتيجة غير متوقعة وكارثية وأتت بخطأين ساذجين".

وأضاف "في الشوط الأول لم نقدم أي شيء كي نعود في المباراة، كنا نعتقد أننا سنتأهل، وفي الشوط الثاني هاجمنا وسجّلنا هدفًا لكن ذلك لم يكن كافيًا".

وأكمل "ليس لدينا أي عذر أمام الجمهور"، مشيرًا إلى إراحته بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات واضطراره إلى إدخالهم مع بداية الشوط الثاني لتدارك التأخر.

وشدد "لا أخشى الإقالة، لأنني مدرب كرة قدم محترف وراضٍ عن الأداء الذي أقدمه، وجميع العاملين في النادي على علم بالعمل الذي أقدمه والجهد الذي أبذله".

وتابع "صافرات الاستهجان أتت لأننا قدمنا مستوى سيئا، هذا أمر طبيعي وأقدم اعتذاري للجمهور الأهلاوي وأعلم أهمية هذه البطولة لديه".

وأتم "محبطون من النتيجة، وقد لعِبنا مباراة ضمك الأخيرة في الدوري بنفس الأسلوب، وكانت أكثر مباراة أحرزنا خلالها أهدافا الموسم الجاري".

وأقصى الجندل فريق أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس ملك السعودية من دور الـ 32.

ونجح الجندل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا، هدف أهلي جدة الوحيد لكنه لم يشفع للفريق بعدما سجله في الدقيقة 82.

وكان الجندل قد سجل هدفي التقدم في الدقيقتين 24 و30.

وشهد اللقاء خوض أهلي جدة المواجهة بالقوة الضاربة لكن غاب رياض محرز.

إذ شارك إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجر إيبانيز وفيجا وروبرتو فيرمينو وإيفان توني.

بينما شارك فرانك كيسي كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

ونجا النصر من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.