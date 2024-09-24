شادي محمد وجمال حمزة في ضيافة استوديو في الجول وبي تك ماكس لمباراة القمة

يتواجد شادي محمد مدافع الأهلي السابق، وجمال حمزة مهاجم الزمالك السابق، في ضيافة استوديو في الجول وبي تك ماكس لتحليل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي خصمه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

ويضم استوديو في الجول نجمي الأهلي والزمالك في ستور بي تك ماكس تجد مول الطريق الدائري – القاهرة الجديدة.

وبإمكانك مشاهدة استوديو في الجول لتحليل المباراة قبل بدايتها وعقب نهايتها فقط من خلال صفحة FilGoal.com على "فيسبوك".

ولعب شادي محمد مع القلعة الحمراء من عام 1999 حتى 2009 قبل أن ينتقل إلى الاتحاد السكندري.

وحصل شادي محمد مع الأهلي على 23 بطولة مع الأهلي.

وبدأ جمال حمزة مسيرته الكروية مع القلعة البيضاء حتى رحل إلى صفوف ماينز في عام 2009.

وسجل جمال حمزة 7 أهداف في شباك الأهلي وصنع هدفا وحيدا.

وتوج جمال حمزة مع الزمالك بـ12 بطولة.

وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.