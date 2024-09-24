لاعب فياريال: لم أتعمد إصابة تير شتيجن.. وبكيت 5 دقائق وأنا ألعب

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

جيريمي بينو - فياريال

شدد يريمي بينو لاعب فياريال على أنه لم يتعمد إصابة مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.

جيريمي بينو

النادي : فياريال

فياريال

وأصيب تير شتيجن بقطع في أحد أوتار الركبة أثناء قفزه ليلتقط كرة كانت ذاهبة باتجاه بينو.

وقال بينو عبر شبكة دازن: "كنت متداخلا في اللعبة التي أصيب بها تير شتيجن ولكنني لم أتعمد إيذائه، ولم أتمالك مشاعري بعد ذلك وبدأت في البكاء واستمريت لمدة 5 دقائق ألعب وأنا أبكي".

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وتابع "عندما وقع تير شتيجن شعر بالدوار وبدأ يشكو من ألم في ظهره ولكن فجأة نظر إلى ركبته ووجد أنها ليست في مكانها، وضعنا أيدينا على رؤوسنا وبدأن في طلب المساعدة كان من الصعب جدا رؤية ذلك".

يريمي بينو كان قد ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

وفاز برشلونة على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإسباني بعد أن فاز بجميع مبارياته ليتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يريمي بينو فياريال مارك أندري تير شتيجن
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