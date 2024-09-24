في الـ29 من عمره.. إنزو زيدان يعتزل كرة القدم

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

إنزو زيدان

قرر إنزو زيدان لاعب ريال مدريد السابق ونجل الأسطورة زين الدين زيدان اعتزال كرة القدم.

وأفادت جريدة أس أن إنزو اتخذ قرار الاعتزال في عمر الـ29.

وتدرج زيدان الصغير في فرق ناشئي ريال مدريد من الفترة بين 2004 إلى 2014، قبل أن يلعب للفريق الرديف بين 2014 و2017.

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وقرر زين الدين زيدان الذي كان مدربا لريال مدريد تصعيد نجله للفريق الأول في موسم 2016-2017.

وشارك إنزو في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد ببطولة كأس ملك إسبانيا، سجل خلالها هدفًا.

وانتقل إنزو إلى ديبورتيفو ألافيس في صيف 2017، وتنقل لاحقًا بين لوزان السويسري، ورايو ماخاداوندا الإسباني، وديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وألميريا الإسباني.

ثم لعب مع فريق روس وفيونالبرادا الذي شهد التجربة الأخيرة له.

يذكر أن زين الدين زيدان لديه 3 أبناء آخرين، وكلهم يلعبون كرة القدم.

إذ يلعب لوكا زيدان في صفوف غرناطة، ويتواجد ثيو في صفوف قرطبة، اما إلياس فيلعب مع ريال بيتيس.

إنزو زيدان زين الدين زيدان
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