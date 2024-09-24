مران الزمالك – تدريبات بدنية وتصحيح أخطاء قبل السفر لمواجهة الأهلي

اختتم فريق الزمالك تدريباته في مصر قبل السفر إلى السعودية لمواجهة منافسه الأهلي.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

ويسافر الفارس الأبيض إلى السعودية عصر اليوم.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال حتى لا يتعرض أي لاعب إلى إرهاق بسبب السفر.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة.

وصحح جوميز بعض الأخطاء في التدريبات لعدم تكرارها في المباراة.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.